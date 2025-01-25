الرياضة - 03:51 - 10 جنيهات.. تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:51 مساءً - تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، في أسواق الصاغة بمصر، بقيمة 10 جنيهات، حيث سجل سعر الذهب الآن عيار 21 نحو 3840 جنيهًا للبيع، و3815 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30720 جنيهًا للبيع، و30520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

ويُقبل العديد من المواطنين على شراء الذهب بصفة دورية لكونه استثمار آمنا وموثوقًا، بحسب خبراء الاقتصاد، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية، ويعتبر الانخفاض الحالي في سعر الذهب فرصة للاستثمار في هذا المعدن الثمين.

وتختلف أعيرة الذهب وتنشر كلًا منها بين فئات محددة، فيأتي سعر جرام الذهب عيار 24 بأهمية خاصة عند تجار الذهب والمتعاملين في بورصة تداول الذهب المصرية، بينما يأتي سعر جرام الذهب عيار 21 بأهمية القاعدة العريضة من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الحياة الزوجية.

سعر الذهب محليًا

وعلى المستوى المحلي، سجل سعر الذهب الآن عيار 24 نحو 4388.5 جنيه للبيع، و4360 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3291.5

جنيه للبيع، و3270 جنيهًا للشراء، وتأثر الجنيه الذهب بالانخفاض الأخير حيث تراجع سعره ليسجل نحو 30720 جنيهًا للبيع، و30520 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، استقر سعر أوقية الذهب مقارنة بآخر تحديث اليوم السبت 25 يناير 2025، حيث سجلت نحو 2771.34 دولار للبيع، و2771.07 دولار للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

ومن المتعارف عليه أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب الآن عيار 24 4388.5 جنيه 4360 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 22 4022.75 جنيه 3996.75 جنيه سعر الذهب الآن عيار 21 3840 جنيهًا 3815 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 18 3291.5 جنيه 3270 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 14 2560 جنيهًا 2543.25 جنيه سعر الذهب الآن عيار 12 2194.25 جنيه 2180 جنيهًا سعر الذهب الآن عيار 9 1645.75 جنيه 1635 جنيهًا سعر الجنيه الذهب 30720 جنيهًا 30520 جنيهًا سعر أوقية الذهب 2771.34 دولار 2771.07 دولار

توقعات سعر الذهب في 2025

وبحسب توقعات خبراء الاقتصاد، فإن مستقبل سوق الذهب يعتمد بشكل كبير على نتائج سياسات ترامب الاقتصادية، وأن التعديلات الضريبية، وتخفيف القيود، وزيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد يتعرض الذهب لضغوط تدفع إلى انخفاض قيمته، خصوصًا إذا اتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يصل متوسط سعر الذهب بين 2600 إلى 3000 دولار للأونصة خلال العام الجاري 2025، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأزمات المتواصلة في الشرق الأوسط وإقبال المستثمرين على شراء الذهب لكونه ملاذ آمن.

نصائح للاستثمار في الذهب

- متابعة الأسواق بصفة دورية: يجب متابعة سعر الذهب من حين لآخر والأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على سعره محليًا وعالميًا.

- التنوع في الاستثمارات: وأشار الخبراء إلى عدم الاعتماد فقط على الذهب في الاستثمار، إذ ينصح بتنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر.

- استشارة الخبراء للحصول على نصائح وإرشادات قيمة خصيصًا إذا كنت جديدًا في عالم الاستثمار.

سعر الذهب الآن في مصر

وبحسب آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر، فإن أسعار أعيرة المعدن الأصفر تأتي على النحو الآتي:

سجل سعر الذهب الآن عيار 24: نحو 4388.5 جنيه للبيع، و4360 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 22: نحو 4022.75 جنيه للبيع، و3996.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 21: نحو 3840 جنيهًا للبيع، و3815 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 18: نحو 3291.5 جنيه للبيع، و3270 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 14: نحو 2560 جنيهًا للبيع، و2543.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 12: نحو 2194.25 جنيه للبيع، و2180 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 9: نحو 1645.75 جنيه للبيع، و1635 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب: نحو 30720 جنيهًا للبيع، و30520 جنيهًا للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب: نحو 2771.34 دولار للبيع، و2771.07 دولار للشراء.