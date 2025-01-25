الرياضة - 03:26 - موقف الزمالك من ضم الجزائري زين الدين بلعيد.. قرار حاسم وأزمة منتظرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:26 مساءً - أكد مصدر داخل نادي الزمالك، اليوم السبت، أن اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد تم عرضه في الساعات الماضية على مجلس إدارة القلعة البيضاء لبحث إمكانية ضمه في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأسبوع": "زين الدين بلعيد تم عرضه على الزمالك عن طريق وكيل آخر غير الوكيل الذي قام بعرضه على النادي في الانتقالات الصيفية الماضية".

وأضاف المصدر: "مجلس الإدارة سيقوم بعرض اللاعب على السويسري كريستيان جروس، والمدير الفني سيكون له القرار النهائي بشأن اللاعب، سواء ببدء المفاوضات لضمه أو صرف النظر عن التعاقد معه".

وواصل المصدر: "الأزمة التي ستواجه الزمالك في حالة موافقة جروس على ضم اللاعب هي عدم توافر سيولة مالية حاليًا لحسم الصفقة، وقد يلجأ مجلس الإدارة لضم اللاعب على سبيل الإعارة من ناديه".

وقد ينجح الزمالك في التوصل لاتفاق لضم زين الدين بلعيد على سبيل الإعارة بمقابل مالي بسيط، خاصة أن المدافع الجزائري لم يشارك مع فريق سينت ترويدن البلجيكي هذا الموسم في أي مباراة.