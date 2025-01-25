الرياضة - 03:26 - عاجل| وصول الأسرى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية عقب إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:26 مساءً - وصل الأسرى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية عقب إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، وفقًا لنبأ عاجل نقلته فناة «القاهرة الإخبارية».

ورافقت قناة القاهرة الإخبارية، الحافلات التي تنقل الأسرى الفلسطينيين من معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولهم إلى الأراضي المصرية.

الأسرى الفلسطينيين

وقال همام مجاهد، مراسل القاهرة الإخبارية من كرم أبو سالم: إن بعد دقائق قليلة سيصل الأسرى الفلسطينيون المبعدون خارج فلسطين إلى معبر رفح البري من خلال معبر كرم أبو سالم، مؤكدًا أن السلطات المصرية في انتظار وصولهم وهناك بعض الدول أبدت استعدادها لاستقبال هؤلاء الأسرى.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «عدد هؤلاء الأسرى 70، منهم 13 من القدس المحتلة و57 آخرين من الضفة الغربية، من بينهم 3 قضوا في سجون الاحتلال مدة أكثر من 30 عامًا»، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء الأسرى من مدن ومحافظات الضفة الغربية ولا يوجد بينهم أحد من قطاع غزة.

وتابع: «خلال دقائق قليلة تصل حافلتان مصريتان بهما 70 من الأسرى المستبعدين من الأراضي الفلسطينية وسيتم استقبالهم داخل معبر رفح البري».