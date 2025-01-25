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الرياضة - 03:06 - «قاتل حتى الرمق الأخير».. برنامج «ما خفي أعظم» يعرض لقطات جديدة للشهيد يحيى السنوار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:06 - «قاتل حتى الرمق الأخير».. برنامج «ما خفي أعظم» يعرض لقطات جديدة للشهيد يحيى السنوار - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - «قاتل حتى الرمق الأخير».. برنامج «ما خفي أعظم» يعرض لقطات جديدة للشهيد يحيى السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 03:06 مساءً - استعرض برنامج ما خفي أعظم مشاهد حصرية غير مسبوقة كشفتها كتائب القسام، توثق تحركات قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس، يحيى السنوار، قبل استشهاده.

مشاهد جديدة للقسام والسنوار

وأظهرت اللقطات المعروضة السنوار وهو يقود العمليات ميدانيًا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق رفح، متنقلًا بين الكمائن لرفع معنويات المقاتلين.

كما ظهر السنوار، وهو يخطط لعمليات هجومية بالتنسيق مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح، محمود حمدان، الذي استشهد إلى جانبه.

وشملت المشاهد السنوار، في خطوط المواجهة الأمامية، وهو يتابع استهداف آلية إسرائيلية وتعطيلها في حي تل السلطان برفح، مما يبرز دوره المحوري في قيادة المقاومة.

مشاهد جديدة للقسام والسنوار

وضمن البرنامج ذاته، بثت لقطات حصرية تظهر قائد أركان القسام محمد الضيف وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة في هجوم السابع من أكتوبر

كما بث لقطات حصرية أخرى كشفت عنها كتائب القسام توثق عملية رصد دقيق لكامل الحدود قبل السابع من أكتوبر عام 2023.

وبث أيضا مشاهد عمليات رصد كتائب القسام، شملت عملية رصد الضابط الأسير لديها حاليًا «آساف حمامي» قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

كما عرض ما خفي أعظم كذلك مقابلة حصرية مع عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري العام للقسام وقائد لواء غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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