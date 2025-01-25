الرياضة - 02:46 - بالرقم القومي.. رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:46 مساءً - رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025.. ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل خلال الدقائق الماضية، عن رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025 وطريقة الحصول عليها.

نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025

أعلنت المديرية التعليمية الجيزة، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، يوم الإثنين الموافق المقبل 27 يناير الجاري، عقب اعتمادها من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025

وتابعت المديرية أنه سيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل على الموقع الإلكتروني الرسمي لــ مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أو من خلال الرابط الإلكتروني التالي: رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025.

طريقة الحصول على نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025

- الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- الخطوة الثالثة: يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية «الابتدائية».

- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي.

- الخطوة الخامسة: يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي الأول.

- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر لك نتائج التعليم الأساسي الترم الأول 2025.

رابط نتائج الترم الأول بالجيزة

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هـــــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــــنـــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هـــــنـــــــــــــــــــــا.

درجات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في كافة المواد

- الدرجة النهائية لمادة اللغة العربية 80 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة الرياضيات 60 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة العلوم 40 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الدينية 40 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الرياضية 20 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الفنية 20 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة التربية الموسيقية 20 درجة.

- الدرجة النهائية لمادة تكنولوجيا المعلومات 20 درجة.