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الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - «تحرش بها شاب وهرب».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالسويس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:46 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الإدعاء بقيام مجموعة من الأهالي بضبط شخص حال محاولته خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بمحافظة السويس.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بقيام عدد من الأهالي بضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه بمحاولة التحرش بطفلة 9 سنوات، حال تواجدها بمدخل العقار محل سكنها بدائرة قسم شرطة الأربعين.

بالانتقال والفحص وسؤال الطفلة ووالدها قررا بقيام المتهم بالدخول إلى العقار ومحاولة التحرش بها ولدى قيامها بالصراخ فر هارباً إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه، وبمواجهة المتهم المذكور أيد ذلك ونفى قيامه بمحاولة تخدير الطفلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المذكور، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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