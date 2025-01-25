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الرياضة - 02:26 - عاجل.. وصول الأسرى الفلسطينيين إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم الأراضي المصرية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:26 - عاجل.. وصول الأسرى الفلسطينيين إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم الأراضي المصرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - عاجل.. وصول الأسرى الفلسطينيين إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم الأراضي المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:26 مساءً - وصل الأسرى الفلسطينيين، إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولهم إلى الأراضي المصرية، وذلك بموجب تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الأسرى الفلسطينيين خرجن من سجن كيتسعوت باتجاه معبر كرم أبو سالم.

وأفاد إعلام فلسطيني، بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر والحافلات تتجه إلى بيتونيا، مضيفًا أنه تم خروج 3 حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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