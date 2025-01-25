الرياضة - 02:06 - قضى في سجون الاحتلال 36 عاما.. من هو رائد السعدي أقدم أسير من مدينة جنين؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 02:06 مساءً - تطلق السلطات الإسرائيلية اليوم السبت، سراح 200 أسير فلسطيني من بينهم 120 محكوم عليهم بمؤبدات و80 من أصحاب المحكوميات العالية، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 4 أسيرات إسرائيليات، وذلك بموجب تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع عليه حماس وإسرائيل.

ومن ضمن الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنه اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير رائد السعدي صاحب الـ 57 عامًا، وهو أقدم أسير من مدينة جنين، والمعتقل منذ عام 1989م.

وحُكم على الأسير رائد السعدي، ابن بلدة السيلة الحارثية مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بفلسطين، بالسجن المؤبد مرتين، حيث قضى في سجون الاحتلال حتى اليوم قرابة الـ 36 عامًا.

وخلال مدة اعتقال «السعدي» في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فقط والدته وشقيقه، ووالده الذي فقد بصره خلال السنوات الأخيرة، والذي أدى إلى عدم زيارة نجله بسبب تدهور أحواله الصحية.

وفي وقت سابق، وجه «السعدي» رسالة عقب قضاءه العام الـ 35 خلف الأسوار إلى والده، قائلًا: «أشتاق لأبي، ولرؤية بريق عينيه الذي اختطف منها نظره وهو يبكي حزنًا وكمدًا، أشتاق لتربة أمي، أن أقف على قبرها معتذرًا على عمر أمضته جالسة على عتبة الدار، ومع كل حركة تنادي اسمي على أمل أن أكون أنا، أشتاق لإخوتي وأخواتي ولأبنائهم الذين لا أعرف عنهم سوى الاسم والصورة».

الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الأربع

وتسلم الصليب الأحمر الأسيرات الإسرائيليات الأربع، من حركة حماس في ميدان فلسطين وسط حشد كبير من جنود حركة حماس وسرايا القدس، لتسليم الدفعة الثانية من الأسيرات الإسرائيليات كما هو متفق عليه بالهدنة.

وانتشر عناصر القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وجنود سرايا القدس بميدان فلسطين، وسط مدينة غزة أثناء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

وقالت وكالة رويترز للأنباء: إن موظفو الصليب الأحمر استلموا المحتجزات الإسرائيليات الأربع من حركة حماس، وسط استعدادات في مدينة غزة أثناء عملية تسليم الأسيرات، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».