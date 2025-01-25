الرياضة - 01:46 - سعر الذهب الآن خلال تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:46 مساءً - سعر الذهب الآن.. حافظ سعر الذهب الآن على استقراره بمختلف أعيرته في سوق الصاغة، خلال تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، ليسجل سعر الذهب الآن عيار 18 نحو 3300 جنيها للبيع، و3274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن عيار 24

حافظ سعر الذهب الآن عيار 24 عند مستوى نحو 4400 جنيها للبيع، و 4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

استقر سعر الذهب الآن عيار 22 حالة من الاستقرار داخل السوق المحلي عند 4033.25 جنيه للبيع، و 4002 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

ثبت سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 3850 جنيها للبيع، و 3820 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

في حين هيمن الاستقرار على سعر الذهب الآن عيار 18 داخل سوق الصاغة عند 3300 جنيها للبيع، و 3274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

سجل سعر الذهب الآن عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2566.75 جنيه للبيع، و 2546.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وثبت سعر الذهب الآن عيار 12 في مصر عند 2200 جنيه للبيع، و 2182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

بينما سجل سعر الذهب الآن عيار 9 في مصر نحو 1650 جنيها للبيع، و 1637.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي اليوم السبت نحو 30800 جنيه للبيع، و 30560 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب العالمية الآن في مصر إلى 2771.34 دولار للبيع، و 2771.07 دولار للشراء.