الرياضة - 01:46 - «القاهرة الإخبارية»: إبعاد 70 أسيرا خارج الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:46 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، بأن معبر رفح سيستقبل 70 أسيرًا سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، لحظة تسلم الصليب الأحمر الدولي المحتجزات الإسرائيليات الأربع في غزة، وخرجت المحتجزات وهن في الزي العسكري الإسرائيلي، للتأكيد على أنهن مجندات.

ووقفت المحتجزات الأربع على المنصة يلوحن بأيديهن للجماهير الفلسطينية الحاضرة لحظة التسلم، وللكاميرات، وتبدو على ملامحهن السعادة الغامرة، كما ظهرن في حالة صحية جيدة.