الرياضة - 01:26 - أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2025.. والأعمال المستحبة لإحيائها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:26 مساءً - ليلة الإسراء والمعراج 2025.. تفصلنا ساعات قليلة عن بدء ليلة الإسراء والمعراج 2025، لذا ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من المسلمين عن أفضل الأدعية والأعمال المستحبة لإحيائها، حرصًا منهم للتقرب إلى الله، طالبين المغفرة والرحمة وتيسير الأمور.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025

ومن المقرر أن تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025 من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446، الموافق 26 يناير 2025، وحتى فجر الاثنين 27 رجب 1446، الموافق 27 يناير 2025.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2025

«رَبِّ اجعَلنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّل دُعَاءِ

«رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

«ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

«اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا إستجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عدوا إلا أخذته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاحُ إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

«اللَّهُمَّ كَمَا جَعَلْتهَا لَيْلَةَ دُخُولِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ عَلَى قَلْبِهِ الشَّرِيف ﷺ بَعْدَ أَنْ طَالَ حُزْنُهُ، فَاجعلْها لَيْلَةَ فَرَحٍ وَسُرُورٍ عَلَى أُمَّتِهِ، وَاجْعَلْهَا نِهَايَةً لِكُلِّ حُزْنٍ وَألَمٍ يَسْكُنُ قُلُوبَنَا، وبِدَايَةً لِجَبْرِ خَواطِرِنَا بَعْدَ طُولِ انتظارٍ

«اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا رب العالمين.

«رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا* رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا* رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

«رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب

اللهم يا مسهل الشديد و يا مليّن الحديد، و يا منجز الوعيد، و يا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم».

اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني واهدِ قلبي، واسلل سخيمة صدري، اللهم إنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب».

«في صحيح الإمام مسلم (4/ 2073) عن أبي مالك، عن أبيه، أنه سمع النبي ﷺ وأتاه رجل، فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني «ويجمع أصابعه إلا الإبهام» فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك».

«اللهم لا تبقي لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، اللهم استرني على وجه الأرض، وارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك».

«يا حي يا قيوم، أعني ولا تعن عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وسدد لساني واهدِ قلبي».

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

الأفعال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

1- الصيام.

2- الإكثار من الذكر والاستغفار.

3- التصدق على الفقراء.

4- السعي على حوائج الناس.