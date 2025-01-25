الرياضة - 01:06 - أرقام تاريخية تنتظر عمر مرموش حال مشاركته مع مانشستر سيتي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:06 - أرقام تاريخية تنتظر عمر مرموش حال مشاركته مع مانشستر سيتي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:06 - أرقام تاريخية تنتظر عمر مرموش حال مشاركته مع مانشستر سيتي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - أرقام تاريخية تنتظر عمر مرموش حال مشاركته مع مانشستر سيتي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 01:06 مساءً - ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مشاركة النجم المصري عمر مرموش مع فريقه الجديد مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة الجولة الـ23 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وتعاقد مانشستر سيتي مع عمر مرموش قادمًا من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة 4 مواسم ونصف، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون يورو إضافات.

وفي حالة مشاركة عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم، سيدخل لاعب وادي دجلة السابق التاريخ كونه أول لاعب مصري يلعب بقميص السيتيزنس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سيبحث عمر مرموش عن رقم تاريخي شخصي يحدث لأول مرة في مسيرته بالملاعب الأوروبية، وذلك في حالة تسجيله هدف الأول مع مانشستر سيتي في مباراته الأولى مع الفريق.

ولم يسبق لعمر مرموش التسجيل في مباراته الأولى مع فريقه الجديد منذ وصوله لملاعب القارة العجوز، لذلك سيبحث النجم المصري عن التسجيل في مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي حال مشاركته لتحقيق رقم تاريخي غير مسبوق في مسيرته الأوروبية.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل رفقاء النجم المصري عمر مرموش.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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