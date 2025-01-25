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أبوريدة يطير إلى المغرب لحضور قرعة أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

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أبوريدة يطير إلى المغرب لحضور قرعة أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

أبوريدة يطير إلى المغرب لحضور قرعة أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:05 مساءً - يغادر القاهرة اليوم  هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، متوجهًا إلى المملكة المغربية لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي يعقد غدًا -الأحد- بمدينة الرباط، بوصفه عضوًا به.

أبوريدة يسافر إلى المغرب 


كما يحضر هاني أبو ريدة في اليوم التالي مراسم إجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها المغرب في ديسمبر ويناير المقبلين بمشاركة المنتخب الوطني الذي تأهل إلى نهائياتها.

ويحضر مراسم القرعة أيضًا  حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب اللذان يغادران القاهرة غدًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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