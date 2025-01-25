الرياضة - 12:41 - سعر الذهب والدولار اليوم السبت 25 يناير 2025.. «الاستقرار سيد الموقف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 12:41 مساءً - استقر سعر الذهب والدولار خلال منتصف تداولات اليوم السبت 25 يناير 2025، في أسواق الصاغة والبنوك، بحسب آخر تحديث، حيث ثبت سعر الذهب عند آخر مستوى له ليسجل الآن نحو 3850 جنيهًا للبيع، و3820 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب والدولار اليوم السبت 25 يناير 2025 في مصر، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة.

سعر الذهب الآن في مصر

بلغ سعر الذهب الآن عيار 24 في أسواق الصاغة نحو: 4400 جنيهًا للبيع، و4365.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر الذهب الآن عيار 22 في أسواق الصاغة نحو: 4033.25 جنيه للبيع، و4002 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب الآن عيار 21 في أسواق الصاغة نحو: 3850 جنيهًا للبيع، و3820 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الذهب الآن عيار 18 في أسواق الصاغة نحو: 3300 جنيهًا للبيع، و3274.25 جنيه للشراء.

بلغ سعر الذهب الآن عيار 14 في أسواق الصاغة نحو: 2566.75 جنيه للبيع، و2546.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر الذهب الآن عيار 12 في أسواق الصاغة نحو: 2200 جنيهًا للبيع، و2182.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر الذهب الآن عيار 9 في أسواق الصاغة نحو: 1650 جنيهًا للبيع، و1637.25 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب في أسواق الصاغة نحو: 30800 جنيهًا للبيع، و30560 جنيهًا للشراء.

بلغ سعر أوقية الذهب نحو: 2771.34 دولار للبيع، و2771.07 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن في البنوك

سجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي نحو: 50.35 جنيه للبيع، و50.22 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي نحو: 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو: 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي CIB نحو: 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو: 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار الآن في بنك القاهرة نحو: 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو: 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو: 50.39 جنيه للبيع، و50.29 جنيه للشراء.