الرياضة - 12:21 - «تعليم الجيزة» يكشف موعد إعلان نتائج الترم الأول لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 12:21 مساءً - نتائج الترم الأول بمحافظة الجيزة.. أعلن سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد إعلان نتائج الترم الأول لطلاب صفوف النقل في محافظة الجيزة.

موعد إعلان نتائج الترم الأول بمحافظة الجيزة

أوضح سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم إعلان نتائج الترم الأول لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، يوم الإثنين المقبل الموافق 27 يناير الجاري.

رابط نتائج الترم الأول بمحافظة الجيزة

وأشار عطية، إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على نتائج الترم الأول بمحافظة الجيزة فور إعلانها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم الجيزة، مـــن هــــــــــنــــــــــــــــــــــا.

رابط نتائج الترم الأول بالجيزة

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــــــــنــــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــــــــنــــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــــــــنــــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــــــــنــــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــــــــنــــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــــــــنــــــــــــــــــــــا.

- يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول بمحافظة الجيزة، من خلال الــضغـــط هــــــــــنــــــــــــــــــــــا.

طريقة الحصول على نتائج الترم الأول بمحافظة الجيزة

- أولًا: يقوم الطالب بالدخول على مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- ثانيًا: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي.

- ثالثًا: يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية.

- رابعًا: يقوم الطالب باختيار الصف الدراسي.

- خامسًا: يقوم الطالب باختيار الفصل الدراسي الأول.

- سادسًا: يقوم الطالب بالضغط على عرض النتيجة.

- أخيرًا: تظهر لك النتيجة الخاصة بك.