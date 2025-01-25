الدور على عمر مرموش، 3 مصريين سجلوا في الظهور الأول بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 12:10 مساءً - يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

مرموش يحلم بالتسجيل في الظهور الأول

ويستعد النجم المصري عمر مرموش للمشاركة الأولى بقميص السيتي بعد انضمامه له قادما من آنتراخت فرانكفورت الألماني هذا الشتاء.

وقبل مرموش هناك 3 لاعبين مصريين سجلوا أهدافًا في ظهورهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) وهم:

1. ميدو: سجل هدفين مع توتنهام في مواجهة بورتسموث عام 2005.

2. أحمد حجازي: سجل هدفًا مع وست بروميتش في مواجهة بورنموث عام 2017.

3. عمر زكي سجل هدفًا في ظهوره الأول مع ويجان في مواجهة وست هام يونايتد.

هؤلاء اللاعبون المصريون قد سجلوا أهدافًا في ظهورهم الأول في البريميرليج، مما يظهر موهبتهم وتأثيرهم الفوري في الدوري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الأولى من هذا الموسم، بهدفين دون رد.



ويعاني مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، من سوء النتائج في مختلف البطولات، وتحديدًا بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، أكد المدرب بيب جوارديولا مدرب السيتي جاهزية النجم المصري عمر مرموش للمشاركة في مباراة اليوم ضد تشيلسي، بعد 48 ساعة من انتقاله رسميًا إلى حامل اللقب قادمًا من فرانكفورت.

وقال بيب جوارديولا إن اللاعبون الجدد عمر مرموش وكلمتكر ريس وعبد القادر خوسانوف سيتواجدون في تشكيلة الفريق استعدادًا لظهورهم الأول مع الفريق مع سعي مانشستر سيتي لاستعادة المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعاقد مانشستر سيتي مع 3 لاعبين جدد، خلال الأيام الماضية، وهم عمر مرموش، كلمتكر ريس وعبد القادر خوسانوف.

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