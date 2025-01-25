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حسم ملف زيزو سريعًا، ميدو يوجه رسالة مهمة لمجلس إدارة الزمالك لتصحيح المسار - أخبار كلمتك

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حسم ملف زيزو سريعًا، ميدو يوجه رسالة مهمة لمجلس إدارة الزمالك لتصحيح المسار - أخبار كلمتك

حسم ملف زيزو سريعًا، ميدو يوجه رسالة مهمة لمجلس إدارة الزمالك لتصحيح المسار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:50 صباحاً - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن الفريق الكروي بالقلعة البيضاء يحتاج للتعاقد مع لاعب وسط قوي بالإضافة إلى سرعة حسم ملف تجديد عقد زيزو صانع ألعاب الفريق

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي ما يلي:

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في إستاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت  في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

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ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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