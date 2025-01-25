وفاة ديفيد جاسكيل أصغر لاعب شارك مع اليونايتد بالتاريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:50 صباحاً - توفى ديفيد جاسكيل، أصغر لاعب شارك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكان جاسكيل حارس مرمى اليونايتد السابق يبلغ 16 عاما و19 يوما عندما شارك مع اليونايتد في المباراة التي أقيمت أمام مانشستر سيتي، بعد إصابة حارس المرمى الأساسي راي وود، في أكتوبر 1956.

وحافظ ديفيد جاسكيل على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد 1-0، ليتوج مع الشياطين بالدرع الخيرية.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن جاسكيل قضى 11 عاما في أولد ترافورد، ساعد الفريق خلالها في الفوز بالمباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر سيتي 3-1 في ملعب ويمبلي عام 1963.

وفاة ديفيد جاسكيل

وذكر مانشستر يونايتد: "شعرنا بحزن شديد لوفاة ديفيد جاسكيل، أصغر لاعب في التاريخ يشارك معنا وحارسنا السابق. نعرب عن تعازينا لعائلته وأصدقائه".

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