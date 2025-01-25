الرياضة - 01:06 - أرقام تاريخية تنتظر عمر مرموش حال مشاركته مع مانشستر سيتي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - أرقام تاريخية تنتظر عمر مرموش حال مشاركته مع مانشستر سيتي اليوم - أخبار كلمتك

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي - أخبار كلمتك

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي - أخبار كلمتك

أبوريدة يطير إلى المغرب لحضور قرعة أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

أبوريدة يطير إلى المغرب لحضور قرعة أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا في ربع النهائي - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا في ربع النهائي - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

هل يلحق ناصر ماهر بمباراة الزمالك والجونة؟ - أخبار كلمتك

هل يلحق ناصر ماهر بمباراة الزمالك والجونة؟ - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاده، إصدارات عن مسيرة يوسف شاهين تزين معرض الكتاب (صور) - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاده، إصدارات عن مسيرة يوسف شاهين تزين معرض الكتاب (صور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يسلم دعوة الرئيس السيسي لرئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يسلم دعوة الرئيس السيسي لرئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة - أخبار كلمتك

مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية - أخبار كلمتك

مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية - أخبار كلمتك

وزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين - أخبار كلمتك

وزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:46 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، حيث سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.33 جنيه للبيع، و50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

- 50.36 جنيه للبيع.

- 50.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

- 50.35 جنيه للبيع.

- 50.25 جنيه للشراء.

الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الدولار الكندي اليوم السبت 25 يناير 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025

الأخضر بكامِ النهاردة؟.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم السبت 25 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:11 - ليطمئن قلبك.. أذكار الصباح اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق