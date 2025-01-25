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الرياضة - 11:46 - القائمة الكاملة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - القائمة الكاملة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - القائمة الكاملة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:46 صباحاً - أعلن مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين عن القائمة الثانية من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل اليوم السبت، مؤكدا أن القائمة تتضمن 200 من الأسرى أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية.

وبحسب بيان لمكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، تتضمن القائمة 70 من الأسرى المبعدين.

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عائلات الأسيرات الإسرائيليات المجندات توجهت لمنطقة رعيم استعدادا للقائهن، وانتشرت عناصر الفصائل الفلسطينية بميدان فلسطين وسط غزة قبيل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن موظفى الصليب الأحمر في طريقهم لاستلام الرهينات الإسرائيليات الأربعة من حماس.

قائمة أسماء أسيرات غزة
قائمة أسماء أسيرات غزة
قائمة أسماء أسيرات غزة
قائمة أسماء أسيرات غزة

ومن المقرر اليوم السبت، تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى التي بموجبها ستفرج كتائب القسام عن 4 مجندات أسيرات مقابل 200 أسير فلسطيني بينهم 120 من ذوي المؤبدات و80 من أصحاب المحكوميات العالية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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