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الرياضة - 11:26 - الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حركة حماس في ميدان فلسطين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:26 - الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حركة حماس في ميدان فلسطين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الأربع من حركة حماس في ميدان فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:26 صباحاً - وصلت الأسيرات الإسرائيليات الأربع إلى ميدان فلسطين، وسط مدينة غزة، وقام عناصر حركة حماس بتسليمهن إلى الصليب الأحمر، وسط حشد كبير من جنود حركة حماس وسرايا القدس.

وانتشر عناصر القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وجنود سرايا القدس بميدان فلسطين، وسط مدينة غزة أثناء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

وقالت وكالة رويترز للأنباء: إن موظفو الصليب الأحمر استلموا المحتجزات الإسرائيليات الأربع من حركة حماس، وسط استعدادات في مدينة غزة أثناء عملية تسليم الأسيرات، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

ووصلت مركبات الصليب الأحمر إلى ميدان الساحة واستلمت المحتجزات الإسرائيليات.

الدفعة الثانية من المرحلة الأولى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وبموجب تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لـ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الموقع بين إسرائيل وحركة حماس، فمن المقرر أن تفرج كتائب القسام عن 4 مجندات أسيرات مقابل 200 أسير فلسطيني من بينهم 121 محكوم عليهم بمؤبدات و79 من أصحاب المحكوميات العالية.

وتسلمت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين، وهم ثلاثة نساء، هن: «رومي جونين (24 عامًا) من كفر فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفر غزة».

اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وصدر بيان مصري قطري أمريكي، في يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أعلن فيه توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير الجاري.

ويتضمن ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى تشتمل 42 يومًا على وقف لإطلاق النار:

- تنسحب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة بالسكان.

- يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.

- عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.

- تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

- تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة والتوزيع الآمن والفعال لها.

- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.

- إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود.

- إدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

وأكدت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وأنهم سيعملون بشكل مشترك على تنفيذ الأطراف التزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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