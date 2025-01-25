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الرياضة - 11:26 - أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من حماس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:26 - أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من حماس - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:26 صباحاً - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن عائلات الأسيرات الإسرائيليات المجندات توجهت لمنطقة رعيم استعدادا للقائهن، وانتشرت عناصر الفصائل الفلسطينية بميدان فلسطين وسط قطاع غزة قبيل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن موظفي الصليب الأحمر في طريقهم لاستلام الرهينات الإسرائيليات الأربعة من حماس.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، صورة للمجندات، كما نشرت حماس أسمائهن وهن: «كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، ليري إلباج».

الأسيرات المجندات

ومن المقرر اليوم السبت، تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى التي بموجبها ستفرج كتائب القسام عن 4 مجندات أسيرات مقابل 200 أسير فلسطيني بينهم 120 من ذوي المؤبدات و80 من أصحاب المحكوميات العالية.

وبعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمكنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من توفيق قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، على اتفاق يوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.

والأسبوع الماضي، تسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أول دفعة من الرهائن وهم ثلاثة نساء، وهن: رومي جونين 24 عامًا»، وكفار فارديم، وإميلي ديماري 28 عامًا» من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر 31 عامًا» من غزة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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