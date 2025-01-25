أشعة جديدة لطاهر محمد طاهر عقب مباراة بيراميدز لتحديد موعد إعلان جاهزيته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:10 صباحاً - الأهلي، يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لأشعة جديدة عقب مباراة بيراميدز من أجل تحديد موعد إعلان جاهزيته للمرحلة القادمة حيث يخوض اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد.

يظهر مصطفى العش مدافع الأهلي الجديد المنضم حديثا الي صفوفه قادما من زد لنهاية الموسم على سبيل الإعارة في تدريبات الأهلي اليوم للمرة الأولى بعد انتقاله رسميا إلي القلعة الحمراء.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء غد الأحد وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الأول الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو مؤخرا فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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