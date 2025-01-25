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الرياضة - 11:06 - القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:06 - القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 11:06 صباحاً - بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ.

جاء نص البرقية:

«السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه، أعادها الله على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات في ظل قيادتكم الوطنية لمسيرته.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون وفاءهم للمهام الوطنية التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفاني، مقتدين بصاحب الذكرى المشرفة محمد صلوات الله عليه وسلامه في الدفاع عن المبدأ والعقيدة وصون عزة الوطن وكرامته وسيادة شعبه على أراضيه المقدسة، وفقكم الله إلى ما فيه عزة مصر والخير لشعبها العظيم، وكل عام وسيادتكم بكل الخير».

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا بنفس المناسبة.

كما هنأ الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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