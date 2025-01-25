هدف يفصل صلاح عن هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:50 صباحاً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفا بفارق هدف واحد عن هالاند مهاجم السيتي قبل مباريات اليوم بالجولة الـ 23 من البريميرليج.



ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 18 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 17 هدفًا

أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 15 هدفًا

كريس وود نوتينغهام فورست 14 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفًا

يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف

جاستن كلويفرت بورنموث 10 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

مواعيد الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي

السبت 25 يناير

برايتون ضد إيفرتون - 5 مساءً

ليفربول ضد إبسويتش تاون - 5 مساءً

ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد أرسنال - 5 مساءً

بورنموث ضد نوتينجهام فورست - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

الأحد 26 يناير

توتنهام ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 4 مساءً

أستون فيلا ضد وست هام - 6:30 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 23.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 23

1- ليفربول 50 نقطة

2- آرسنال 44 نقطة

3- نوتينغهام فورست 44 نقطة

4- تشيلسي 40 نقطة

5- مانشستر سيتي 38 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 38 نقطة

7- بورنموث 37 نقطة

8- أستون فيلا 36 نقطة

9- برايتون 34 نقطة

10- فولهام 33 نقطة

11- برينتفورد 28 نقطة

12- كريستال بالاس 27 نقطة

13- مانشستر يونايتد 26 نقطة

14- وست هام يونايتد 26 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 24 نقطة

16- إيفرتون 20 نقطة

17- وولفرهامبتون 16 نقطة

18- إبسويتش تاون 16 نقطة

19- ليستر سيتي 14 نقطة

20- ساوثهامتون 6 نقاط

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