مصطفى العش يظهر في مران الأهلي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:50 صباحاً - يظهر مصطفى العش مدافع الأهلي الجديد المنضم حديثا إلى صفوفه قادما من زد لنهاية الموسم على سبيل الإعارة في تدريبات الأهلي اليوم للمرة الأولى بعد انتقاله رسميا إلى القلعة الحمراء.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الأحد، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء غد الأحد وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الأول الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو مؤخرا فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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