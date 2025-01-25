الرياضة - 09:51 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:51 صباحاً - استقر سعر الذهب اليوم السبت 25 يناير 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3850 جنيها للبيع، و 3820 جنيها للشراء، وذلك مقارنة بآخر تحديث له منذ ساعة.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 ببداية تعاملات اليوم في مصر نحو 4400 جنيها للبيع، و 4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 4033.25 جنيه للبيع، و 4002 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3850 جنيها للبيع، و 3820 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3300 جنيها للبيع، و 3274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2566.75 جنيه للبيع، و 2546.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2200 جنيه للبيع، و 2182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1650 جنيها للبيع، و 1637.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي مستوى 30800 جنيه للبيع، و 30560 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2771.34 دولار للبيع، و 2771.07 دولار للشراء.