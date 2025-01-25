تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصليب الأحمر يصل لنقطة تسليم 4 محتجزات إسرائيليات لدى حماس - أخبار كلمتك

الصليب الأحمر يصل لنقطة تسليم 4 محتجزات إسرائيليات لدى حماس - أخبار كلمتك

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس - أخبار كلمتك

وزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة - أخبار كلمتك

وزير الري يؤكد أهمية المتابعة الفنية والمالية والإدارية لمشروعات الوزارة - أخبار كلمتك

قبل فتح البوابات، طوابير أمام معرض الكتاب في ثاني أيامه (صور) - أخبار كلمتك

قبل فتح البوابات، طوابير أمام معرض الكتاب في ثاني أيامه (صور) - أخبار كلمتك

نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

نجل صالح العويل: مفيش حد من المهن التمثيلية تدخل في أزمة والدى الصحية - أخبار كلمتك

فعاليات مكثفة بجناح مصر للطيران في المعرض الدولي للسياحة بإسبانيا - أخبار كلمتك

فعاليات مكثفة بجناح مصر للطيران في المعرض الدولي للسياحة بإسبانيا - أخبار كلمتك

البصل يبدأ من 7 جنيهات، سعر الخضار اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

البصل يبدأ من 7 جنيهات، سعر الخضار اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 09:51 - انتشار عناصر القسام وسرايا القدس بميدان فلسطين قبيل تسليم الأسيرات الإسرائيليات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 09:51 - انتشار عناصر القسام وسرايا القدس بميدان فلسطين قبيل تسليم الأسيرات الإسرائيليات - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - انتشار عناصر القسام وسرايا القدس بميدان فلسطين قبيل تسليم الأسيرات الإسرائيليات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:51 صباحاً - انتشر عناصر القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وجنود سرايا القدس بميدان فلسطين، وسط مدينة غزة استعدادًا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

ووصل عدد من جنود سرايا القدس إلى ميدان فلسطين، وسط حشد كبير من المواطنين الفلسطينيين، لتتم تبادل الأسيرات الأربع.

اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وأُصدر بيان مصري قطري أمريكي، في يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أعلن فيه توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير الجاري.

ويتضمن ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى تشتمل 42 يومًا على وقف لإطلاق النار:

- تنسحب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة بالسكان.

- يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.

- عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.

- تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

- تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة والتوزيع الآمن والفعال لها.

- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.

- إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود.

- إدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

وأكدت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وأنهم سيعملون بشكل مشترك على تنفيذ الأطراف التزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.

اقرأ أيضاً
أونروا: 14500 طفل فلسطيني استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

ترامب: ستكون هناك عواقب في حال عدم صمود وقف إطلاق النار في غزة

مراسل «القاهرة الإخبارية»: المواطنون بدأوا في إصلاح ما تبقى من منازل داخل غزة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

موعد مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق