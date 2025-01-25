الرياضة - 09:51 - انتشار عناصر القسام وسرايا القدس بميدان فلسطين قبيل تسليم الأسيرات الإسرائيليات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:51 صباحاً - انتشر عناصر القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وجنود سرايا القدس بميدان فلسطين، وسط مدينة غزة استعدادًا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

ووصل عدد من جنود سرايا القدس إلى ميدان فلسطين، وسط حشد كبير من المواطنين الفلسطينيين، لتتم تبادل الأسيرات الأربع.

اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

وأُصدر بيان مصري قطري أمريكي، في يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أعلن فيه توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، على أن يبدأ العمل بالاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير الجاري.

ويتضمن ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى تشتمل 42 يومًا على وقف لإطلاق النار:

- تنسحب فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج المناطق المكتظة بالسكان.

- يتم فيها تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين.

- عودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة.

- تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

- تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة والتوزيع الآمن والفعال لها.

- إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز.

- إدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود.

- إدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

وأكدت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين، وأنهم سيعملون بشكل مشترك على تنفيذ الأطراف التزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.