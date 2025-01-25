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الرياضة - 09:51 - محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إبسويتش تاون اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:51 - محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إبسويتش تاون اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إبسويتش تاون اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:51 صباحاً - تشكيل ليفربول المتوقع أمام إبسويتش تاون.. يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق إبسويتش تاون، اليوم، ضمن الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبحث فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح في مباراة اليوم أمام إبسويتش تاون عن مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه فريق أرسنال.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بعد خوضه 21 مباراة، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثاني برصيد 44 نقطة بعد خوضه 22 مباراة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق إبسويتش تاون الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري سام مرسي المركز الثامن عشر "احد مراكز الهبوط" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16نقطة.

ونستعرض في السطور التالية تشكيل فريق ليفربول المتوقع أمام فريق إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت:

تشكيل ليفربول المتوقع ضد إبسويتش تاون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: داروين نونييز، محمد صلاح، لويس دياز.

ما هو موعد مباراة ليفربول وإبسويتش تاون؟

وتنطلق مباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي، مع حلول الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 7:00 مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإبسويتش تاون؟

ويمكنكم متابعينا في كل مكان مشاهدة مباراة ليفربول وإبسويتش تاون مساء السبت، في الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حسن العيدروس.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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