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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 09:45 صباحاً -  يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي اليوم السبت.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي 

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.


ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

 

وفاز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب على تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الأولى من هذا الموسم، بهدفين دون رد.


ويعاني مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، من سوء النتائج في مختلف البطولات، وتحديدًا بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

 

من جهة أخرى، أكد المدرب بيب جوارديولا مدرب السيتي جاهزية النجم المصري عمر مرموش للمشاركة في مباراة اليوم ضد تشيلسي، بعد 48 ساعة من انتقاله رسميًا إلى حامل اللقب قادمًا من فرانكفورت.

 

وقال بيب جوارديولا إن اللاعبون الجدد عمر مرموش وكلمتكر ريس وعبد القادر خوسانوف سيتواجدون  في تشكيلة الفريق استعدادًا لظهورهم الأول مع الفريق  مع سعي مانشستر سيتي لاستعادة المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتعاقد مانشستر سيتي مع 3 لاعبين جدد، خلال الأيام الماضية، وهم عمر مرموش، كلمتكر ريس وعبد القادر خوسانوف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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