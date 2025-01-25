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الرياضة - 09:31 - «سريت من حرمٍ ليلا إلى حرم».. موعد الاحتفال بـ ليلة الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:31 - «سريت من حرمٍ ليلا إلى حرم».. موعد الاحتفال بـ ليلة الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:31 - «سريت من حرمٍ ليلا إلى حرم».. موعد الاحتفال بـ ليلة الإسراء والمعراج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:31 صباحاً - موعد الاحتفال بـ ليلة الإسراء والمعراج.. ليلة الإسراء والمعراج من أعظم الليالي في تاريخ المسلمين، حيث تمثل حدثًا استثنائيًا في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتجسد فيها معجزة الله الكبرى لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة الإسراء: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وفي ذلك إشارة إلى رحلة الإسراء التي كانت بداية معجزة الله لسيدنا النبي الكريم، بعدما أسرى به الله عزو وجل من مكة إلى القدس، ثم تم عروجه إلى السماء.

حكم صيام يوم الإسراء والمعراج 2025.. وأفضل الأعمال المستحبة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025

تواكب ليلة الإسراء والمعراج في كل عام هجري ليلة الـ 27 من شهر رجب، وفي هذا العام 2025، ستبدأ الليلة المباركة من مغرب يوم الأحد 26 يناير، وتستمر حتى فجر يوم الإثنين 27 يناير، وتعد هذه الليلة فرصة ذهبية للمسلمين للإكثار من العبادة والدعاء وطلب المغفرة من الله عز وجل.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

وذكر أن في هذه الليلة العظيمة، أكرم الله نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم برحلة من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، ومنها عُرج به إلى السماوات السبع، إذ رأى من آيات ربه الكبرى، وتُذكّرنا هذه المعجزة بأهمية الإيمان بقدرة الله عز وجل والتأمل في نعمه وآياته.

حكم صيام يوم الإسراء والمعراج 2025.. وأفضل الأعمال المستحبة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025

أفضل الأدعية المستجابة في ليلة الإسراء والمعراج

- اللهم اجعل لنا نصيبًا في كل خير أنزلته في هذه الليلة، واصرف عنا السوء والفحشاء

- اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي

ليلة الإسراء والمعراج 2025
ليلة الإسراء والمعراج 2025

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

- اللهم لا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب”

- يا رب استودعك أدعية فاض بها قلبي فاستجب لي، ولا تخيب رجائي”.

- أفضل العبادات في ليلة الإسراء والمعراج.

إحياء هذه الليلة يكون بالإكثار من الصلاة وقيام الليل، وقراءة القرآن الكريم، والدعاء، والتسبيح، والاستغفار، وقد أوصى العلماء بتكرار الدعاء التالي:

-لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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