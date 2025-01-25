الرياضة - 09:11 - البلطي الكبير بـ 73 جنيه.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 صباحاً - أسعار السمك والجمبري اليوم.. استقرت أسعار المأكولات البحرية بمختلف أنواعها ومنها الأسماك والجمبري في مستهل تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025.

أسعار الأسماك والجمبري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الأسماك والجمبري اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر السمك البلطي اليوم

- سعر السمك البلطي الكبير اليوم، يتراوح ما بين 71 و 73 جنيهًا للكيلو.

- استقر سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 68 و 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك البلطي الأسواني، فيتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيلية البلطي المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم السبت 25 يناير 2025

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ليتراوح ما بين 200 و320 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 75 و 135 جنيه.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 150 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 150 إلى 350 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح ما بين 90 و 275 جنيهًا.

- بلغ سعر البوري من 125 إلى 185 جنيهًا.

- بينما سجل السمك البوري الأصغر حجمًا، من 90 لـ 110 جنيهات.

-تراوح سعر كيلو السمك قشر بياض ما بين 150 إلى 270 جنيهًا.

-تراوح سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 100 إلى 550 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم السبت 25 يناير 2025

- سجل الجمبري الجامبو، سعرًا يتراوح بين 580 و 680 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يبلغ ما بين 500 و 560 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 380 و 480 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 170 و 350 للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و475 جنيهًا للكيلو.