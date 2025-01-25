الرياضة - 09:11 - شبورة مائية كثيفة.. حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 25 يناير 2025، متوقعة أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

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الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود البلاد اليوم السبت طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا وفي الصباح اليوم طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

أماكن سقوط الأمطار

تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت على مناطق متفرقة من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين اليوم

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 21، الصغرى 12

درجات الحرارة في 6 أكتوبر العظمى 22، الصغرى 10

درجات الحرارة في وادي النطرون العظمى 21، الصغرى 11

درجات الحرارة في كفر الشيخ العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في المنصورة العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في الزقازيق العظمى 21، الصغرى 12

درجات الحرارة في شبين الكوم العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في طنطا العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في دمياط العظمى 20، الصغرى 13

درجات الحرارة في بورسعيد العظمى 20، الصغرى 13

درجات الحرارة في الإسماعيلية العظمى 21، الصغرى 11

درجات الحرارة في السويس العظمى 21، الصغرى 11

درجات الحرارة في العريش العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في رفح العظمى 19، الصغرى 10

درجات الحرارة في كاترين العظمى 15، الصغرى 01

درجات الحرارة في طابا العظمى 19، الصغرى 08

درجات الحرارة في شرم الشيخ العظمى 23، الصغرى 15

درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 21، الصغرى 12

درجات الحرارة في مطروح العظمى 20، الصغرى 11

درجات الحرارة في سيوة العظمى 20، الصغرى 08

درجات الحرارة في رأس غارب العظمى 22، الصغرى 14

درجات الحرارة في الغردقة العظمى 23، الصغرى 14

درجات الحرارة في مرسى علم العظمى 23، الصغرى 14

درجات الحرارة في الشلاتين العظمى 26، الصغرى 15

درجات الحرارة في حلايب العظمى 23، الصغرى 16

درجات الحرارة في أبو رماد العظمى 24، الصغرى 15

درجات الحرارة في رأس حدربة العظمى 23، الصغرى 17

درجات الحرارة في الفيوم العظمى 21، الصغرى 10

درجات الحرارة في بني سويف العظمى 21، الصغرى 09

درجات الحرارة في المنيا العظمى 22، الصغرى 09

درجات الحرارة في أسيوط العظمى 22، الصغرى 08

درجات الحرارة في سوهاج العظمى 24، الصغرى 10

درجات الحرارة في قنا العظمى 25، الصغرى 11

درجات الحرارة في الأقصر العظمى 25، الصغرى 11

درجات الحرارة في أسوان العظمى 25، الصغرى 13

درجات الحرارة في الوادي الجديد العظمى 24، الصغرى 12

درجات الحرارة في أبو سمبل العظمى 24، الصغرى 13