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الرياضة - 09:11 - الكندوز بـ 400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - الكندوز بـ 400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - الكندوز بـ 400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 صباحاً - أسعار اللحوم اليوم.. استقرت أسعار اللحوم داخل الأسواق والمحال التجارية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 25 يناير 2025، فتراوح سعر اللحم الكندوز اليوم ما بين 400 إلى 420 جنيهًا للكيلو.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل ما يتعلق بـ أسعار اللحوم اليوم السبت، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.

سعر اللحمة
أسعار اللحوم

أسعار اللحوم اليوم السبت

- سعر اللحم الكندوز اليوم ما بين 400 إلى 420 جنيهًا.

- سعر اللحم الضأن يتراوح ما بين 400 و450 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو اللحم الجملي اليوم في الأسواق تراوح ما بين 270 إلى 350 جنيها.

- سجل سعر كيلو الكبدة اليوم ما بين 400 إلى 450 جنيها.

- تراوحسعر كيلو اللحم المفروم العادي اليوم ما بين 400 إلى 460 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بين 400 و450 جنيهًا.

أسعار اللحوم في الأسواق
أسعار اللحوم

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة اليوم بـ 225 جنيهًا.

- سعر اللحوم البلدي الطازجة سجلت نحو 280 جنيهًا.

- سعر اللحوم السودانية المجمدة اليوم في محلات الجزارة بـ 160 جنيهًا.

أسعار اللحوم
اللحوم

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- سعر كيلو البفتيك اليوم بـ 370 جنيهًا.

- سجل سعر عرق الفلتو اليوم نحو 370 جنيهًا.

- سعر كيلو عرق تربيانكو بـ 370 جنيهًا.

- سجل سعر اللحم الكندوز الملبس اليوم نحو 330 جنيهًا.

- بلغ سعر اللحم المفروم الملبس اليوم نحو 300 جنيها.

- سعر كيلو الكندوز الأحمر اليوم بـ 350 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم الأحمر اليوم بـ 330 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الإنتركوت نحو 370 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الكبدة الإسكندراني إلى 350 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكبدة البانيه اليوم نحو 350 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن البلدي اليوم في محلات الجزارة نحو 390 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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