الرياضة - 09:11 - الكندوز بـ 400 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 صباحاً - أسعار اللحوم اليوم.. استقرت أسعار اللحوم داخل الأسواق والمحال التجارية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 25 يناير 2025، فتراوح سعر اللحم الكندوز اليوم ما بين 400 إلى 420 جنيهًا للكيلو.

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أسعار اللحوم اليوم السبت

- سعر اللحم الكندوز اليوم ما بين 400 إلى 420 جنيهًا.

- سعر اللحم الضأن يتراوح ما بين 400 و450 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو اللحم الجملي اليوم في الأسواق تراوح ما بين 270 إلى 350 جنيها.

- سجل سعر كيلو الكبدة اليوم ما بين 400 إلى 450 جنيها.

- تراوحسعر كيلو اللحم المفروم العادي اليوم ما بين 400 إلى 460 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بين 400 و450 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

- سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة اليوم بـ 225 جنيهًا.

- سعر اللحوم البلدي الطازجة سجلت نحو 280 جنيهًا.

- سعر اللحوم السودانية المجمدة اليوم في محلات الجزارة بـ 160 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- سعر كيلو البفتيك اليوم بـ 370 جنيهًا.

- سجل سعر عرق الفلتو اليوم نحو 370 جنيهًا.

- سعر كيلو عرق تربيانكو بـ 370 جنيهًا.

- سجل سعر اللحم الكندوز الملبس اليوم نحو 330 جنيهًا.

- بلغ سعر اللحم المفروم الملبس اليوم نحو 300 جنيها.

- سعر كيلو الكندوز الأحمر اليوم بـ 350 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم الأحمر اليوم بـ 330 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الإنتركوت نحو 370 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الكبدة الإسكندراني إلى 350 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الكبدة البانيه اليوم نحو 350 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن البلدي اليوم في محلات الجزارة نحو 390 جنيهًا.