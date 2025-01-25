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الرياضة - 09:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:11 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 09:11 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، مقارنة بالتحديثات الأخيرة التي سجلها على مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25 يناير
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 50.36 جنيه 50.22 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 50.35 جنيه 50.25 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 50.33 جنيه 50.23 جنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 50.33 جنيه 50.23 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25 يناير 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

- 50.36 جنيه للبيع.

- 50.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس

- 50.35 جنيه للبيع.

- 50.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني

- 50.33 جنيه للبيع.

- 50.23 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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