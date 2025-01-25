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الرياضة - 08:51 - الفلفل ألوان بـ 33 جنيها.. .أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:51 - الفلفل ألوان بـ 33 جنيها.. .أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - الفلفل ألوان بـ 33 جنيها.. .أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 25 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 08:51 صباحاً - تأتي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم أحد أكثر الموضوعات الخدمية بحثا على جوجل، وذلك في ظل حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق في الفترة الأخيرة.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الخضروات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس من 6.5 إلى 10.5 جنيه.

- يتراوح سعر البصل من 9.5 إلى 13.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكوسة من 9 إلى 11.5 جنيه.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 7 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 16 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 17 إلى 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 27 إلى 33 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 15 إلى 17 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس من 15 إلى 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 6 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 7 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجريب فروت من 9 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 35 إلى 45 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 50 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر المانجو الكيت من 40 إلى 80 جنيهًا.

- سعر الرمان يتراوح من 20 إلى 35 جنيهًا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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