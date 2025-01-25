الرياضة - 08:51 - سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 08:51 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، بمستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت 25 يناير 2025، ليواصل حالة الاستقرار التي شهدها أمس الجمعة، فاستقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند مستوى 3850 جنيها للبيع، و 3820 جنيها للشراء.

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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 25 يناير سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4400 جنيها 4365.75 جنيه عيار 22 4033.25 جنيه 4002 جنيها عيار 21 3850 جنيها 3820 جنيها عيار 18 3300 جنيها 3274.25 جنيه عيار 14 2566.75 جنيه 2546.75 جنيه عيار 12 2200 جنيها 2182.75 جنيه

سعر الذهب اليوم السبت 25 يناير

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 ببداية تعاملات اليوم في مصر نحو 4400 جنيها للبيع، و 4365.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 4033.25 جنيه للبيع، و 4002 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3850 جنيها للبيع، و 3820 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3300 جنيها للبيع، و 3274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2566.75 جنيه للبيع، و 2546.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2200 جنيه للبيع، و 2182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1650 جنيها للبيع، و 1637.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي مستوى 30800 جنيه للبيع، و 30560 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2771.34 دولار للبيع، و 2771.07 دولار للشراء.