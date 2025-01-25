الرياضة - 08:51 - تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي اليوم.. موقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 25 يناير 2025 08:51 صباحاً - تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي.. ينتظر عشاق كرة القدم مشاهدة المباراة الأولى للنجم المصري عمر مرموش مع فريقه الجديد مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي، اليوم السبت.

ويستضيف مانشستر سيتي الذي تعاقد مع عمر مرموش مؤخرًا فريق تشيلسي في قمة نارية على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يبدأ عمر مرموش مباراته الأولى مع مانشستر سيتي من على مقاعد البدلاء، وذلك بعدما أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا على تواجد الصفقات الجديدة في قائمة مباراة اليوم أمام تشيلسي.

وانضم عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، بعقد لمدة 4 أعوام ونصف قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة وصلت قيمتها إلى 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو إضافات، كما تعاقد السيتي مع الثنائي فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف.

وقبل مباراة اليوم، يمتلك فريق مانشستر سيتي 38 نقطة من 22 مباراة، يحتل بهم المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 11 انتصارًا و5 تعادلات، و6 هزائم لكتيبة بيب جوراديولا.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 40 نقطة من 22 مباراة خاضها «البلوز» في البريميرليج حتى الآن، بواقع 11 انتصارًا و7 تعادلات، وتلقى الفريق 4 هزائم.

ونستعرض في السطور التالية تشكيل فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة الجولة الـ19 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد:

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، جفارديول، أكانجي، نونيز.

خط الوسط: جاك جريليش، كوفاسيتش، كيفين دي بروين، .

خط الهجوم: هالاند، سافيو، فيل فودين.

، تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على أرضية ستاد «الاتحاد» معقل رفقاء النجم المصري عمر مرموش.