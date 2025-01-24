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بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يتقدم على العربي بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يتقدم على العربي بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يتقدم على العربي بثنائية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:50 مساءً - تقدم فريق الوكرة،علي منافسه العربي، بهدفين مقابل هدف في الشوط الاول من  المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

وتقدم الوكرة بالهدف الأول والثاني أمام العربي في ثلاث دقائق فقط من الشوط الاول، حيث أحرز الهدفين، جليسون دالا وعيسي العيدوني في الدقيقة 6 و9. 

بينما أحرز ماركو فيراتي هدف العربي الوحيد بالدقيقة 16. 

ويتواجد المحترف المصري حمدي فتحي في التشكيل الاساسي لفريق الوكرة لمواحهة العربي اليوم. 

تشكيل الوكرة ضد العربي 

ترتيب الوكرة والعربي في الدوري القطري 

ويحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بينما يأتي العربي في المرتبة العاشرة وفي رصيده 13 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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