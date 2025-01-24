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تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي مع بيراميدز بجميع المسابقات - أخبار كلمتك

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تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي مع بيراميدز بجميع المسابقات - أخبار كلمتك

تفوق أهلاوي، تاريخ مواجهات الأهلي مع بيراميدز بجميع المسابقات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:50 مساءً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر، مع نظيره بيراميدز بعد غد الأحد  في قمنة الجولة العاشرة من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل مواجهة الأهلي وبيراميدز أهمية كبيرة نظرا لحالة التنافسية الكبيرة التي نشأت بين الفريقين خلال السنوات السابقة. 

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بجميع المسابقات 

وتواجه الفريقان في 16 لقاءً سابقا، حيث نجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في  9 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.

وجاءت نتائج لقاءات الأهلي وبيراميدز كالتالي: 

بيراميدز - الأهلي 2ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
الأهلي - بيراميدز 0ـ1
بيراميدز - الأهلي 1ـ2
الأهلي - بيراميدز 0-0
بيراميدز - الأهلي 0-0
الأهلي - بيراميدز 2-2
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي - بيراميدز 2ـ1
بيراميدز - الأهلي 2ـ0
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
الأهلي- بيراميدز 2ـ1
الأهلي -بيراميدز1ـ0
بيراميدز- الأهلي 3ـ0

الأهلي ـ بيراميدز 3ـ2

بيراميدز ـ الأهلي 0ـ1 

ومن جهة أخري، قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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