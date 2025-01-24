محامي التوأم: طلبنا حل أزمة مستحقات المصري وديا والنادي اختار طريق المحاكم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:45 مساءً - كشف أشرف عبد العزيز، محامي التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، أنه أجرى اتصالات بمسئولي النادي المصري؛ للمطالبة بحل أزمة مستحقات الجهاز الفني للمصري بالكامل والبالغة 7 ملايين جنيه، ولكن تم إخطارنا من قبل مسئولي النادي بعدها باللجوء للمحاكم للحصول على المستحقات البالغة شهرين، رواتب متأخرة للجهاز بالكامل بالإضافة إلى مكافآت وشهرين شرط جزائي.

إيقاف قيد المصري بالانتقالات الشتوية

كان النادي المصري قد تم إيقاف قيده الموسم المنقضي بسبب وجود مستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الفني السابق بقيادة الراحل إيهاب جلال والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة حسام حسن.

اتحاد الكرة يكشف سبب إيقاف قيد المصري البورسعيدي

كشف اتحاد الكرة عن أسباب استمرار وقف القيد للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الاتحاد إن عدم سداد النادي لـ مستحقات الراحل إيهاب جلال، والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وراء استمرار إيقاف القيد خلال الميركاتو الجاري.

من جهة أخرى، أرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى مديري الأفرع، يؤكد على الاستخدام الإلزامي لسيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، في عملية تسجيل اللاعبين، وذلك حرصَا على مصالح الأندية المصري، ولعدم إقامة إجراءات قانونية لم يصل علم النادي إليها إلا عن طريق سيستم الفيفا.

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