استغاثة من قلب صنعاء بأبناء الجنوب الليلة - أخبار كلمتك

استغاثة من قلب صنعاء بأبناء الجنوب الليلة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: تطوير الصعيد في عهد الرئيس السيسي رد اعتبار لأهله على ولائهم للوطن - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: تطوير الصعيد في عهد الرئيس السيسي رد اعتبار لأهله على ولائهم للوطن - أخبار كلمتك

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق - أخبار كلمتك

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في نشر المعرفة - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب ويشيد بدوره في نشر المعرفة - أخبار كلمتك

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام - أخبار كلمتك

بسبب فيديو القبلة، الشرطة السعودية تستدعي عبد المجيد عبد الله وأنغام - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية  - أخبار كلمتك

الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية  - أخبار كلمتك

محمد صلاح يكشف عن أفضل مواسمه مع ليفربول - أخبار كلمتك

محمد صلاح يكشف عن أفضل مواسمه مع ليفربول - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على سلوفينيا (16-14) في الشوط الأول - أخبار كلمتك

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على سلوفينيا (16-14) في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز علي العربي 3/4 بالدوري القطري - أخبار كلمتك

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يفوز علي العربي 3/4 بالدوري القطري - أخبار كلمتك

عاجل:نجاح تنسيق بين صنعاء ومحافظة جنوبية وهذه النتيجة - أخبار كلمتك

عاجل:نجاح تنسيق بين صنعاء ومحافظة جنوبية وهذه النتيجة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

محامي التوأم: طلبنا حل أزمة مستحقات المصري وديا والنادي اختار طريق المحاكم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محامي التوأم: طلبنا حل أزمة مستحقات المصري وديا والنادي اختار طريق المحاكم - أخبار كلمتك

محامي التوأم: طلبنا حل أزمة مستحقات المصري وديا والنادي اختار طريق المحاكم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:45 مساءً - كشف أشرف عبد العزيز، محامي التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، أنه أجرى اتصالات بمسئولي النادي المصري؛ للمطالبة بحل أزمة مستحقات الجهاز الفني للمصري بالكامل والبالغة 7 ملايين جنيه، ولكن تم إخطارنا من قبل مسئولي النادي بعدها باللجوء للمحاكم للحصول على المستحقات البالغة شهرين، رواتب متأخرة للجهاز بالكامل بالإضافة إلى مكافآت وشهرين شرط جزائي.

إيقاف قيد المصري بالانتقالات الشتوية

كان النادي المصري قد تم إيقاف قيده الموسم المنقضي بسبب وجود مستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الفني السابق بقيادة الراحل إيهاب جلال والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة حسام حسن.

اتحاد الكرة يكشف سبب إيقاف قيد المصري البورسعيدي

كشف اتحاد الكرة عن أسباب استمرار وقف القيد للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وقال الاتحاد إن عدم سداد النادي لـ مستحقات الراحل إيهاب جلال، والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وراء استمرار إيقاف القيد خلال الميركاتو الجاري.

من جهة أخرى، أرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى مديري الأفرع، يؤكد على الاستخدام الإلزامي لسيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، في عملية تسجيل اللاعبين، وذلك حرصَا على مصالح الأندية المصري، ولعدم إقامة إجراءات قانونية لم يصل علم النادي إليها إلا عن طريق سيستم الفيفا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وائل القباني: الزمالك أخطأ في عدم رحيل زيزو وأفضل لاعب مصري لا يستحق أكثر من 15 مليون - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق