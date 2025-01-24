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الرياضة - 06:16 - إكسترا نيوز»: مصر تواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:16 - إكسترا نيوز»: مصر تواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - إكسترا نيوز»: مصر تواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 06:16 مساءً - عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «معًا نكتب الصمود.. مصر تواصل تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة»، سلط الضوء على استمرار الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو المبادرات الخيرية.

عبّر عدد من الفلسطينيين عن امتنانهم للدور المصري في تخفيف معاناتهم. قال أحد الجرحى: «شكرا لإخواننا في اللجنة المصرية، أنا شخص مصاب مرتين في الحرب، وبحيي إخواننا في مصر حكومة وشعبًا، هم دائمًا واقفون معنا في قضيتنا وداعمين لنا في كل شيء».

أشادت إحدى السيدات بجهود مصر، قائلة: «أشكر مصر التي تقدم الدعم للجرحى والمرضى والشعب الفلسطيني، وأثمن دورهم في وقف إطلاق النار»، مضيفة: «بارك الله فيهم، وأشكرهم على وقفتهم مع الشعب الفلسطيني».

أحد الفلسطينيين أكد على جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، قائلًا: «شكراً للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الجبارة في قطاع غزة، وخاصة المبادرات الخيرية ودور مستشفى العودة في علاج الجرحى».

تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، التي تشمل تقديم المساعدات الغذائية والطبية والعمل على تعزيز جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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