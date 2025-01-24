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مانشستر سيتي ضد تشيلسي، مواعيد الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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مانشستر سيتي ضد تشيلسي، مواعيد الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مانشستر سيتي ضد تشيلسي، مواعيد الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:05 مساءً - الدوري الإنجليزي، تنطلق غدا السبت منافسات الجولة الـ 23 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد الجولة الـ 23 لبطولة الدوري الإنجليزي 

السبت 25 يناير 

برايتون ضد إيفرتون - 5 مساءً 

ليفربول ضد إبسويتش تاون - 5 مساءً

ساوثهامبتون ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساءً 

وولفرهامبتون ضد أرسنال - 5 مساءً 

بورنموث ضد نوتينجهام فورست - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

الأحد 26 يناير 

توتنهام ضد ليستر سيتي - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد برينتفورد - 4 مساءً

أستون فيلا ضد وست هام - 6:30 مساءً

فولهام ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً

 

 

ويستعد الثلاثي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وسام مرسي لاعب إيبسوتش تاون والوافد الجديد لمانشستر سيتي عمر مرموش للظهور في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع، حيث يلعب الثلاثي غدا السبت.

 

صلاح ضد سام مرسي

ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا سيواجه سام مرسي الذي يحمل شارة قيادة إبسويتش تاون في هذه المباراة.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يحتل إبسويتش تاون المركز الـ18 المؤدي للهبوط، وذلك برصيد 16 نقطة.

 

 

مرموش يستعد للظهور الأول 

ويلعب مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مباراة قد تشهد أول ظهور لعمر مرموش بقميص مانشستر سيتي بعد انتقاله إليه من آينتراخت فرانكفورت.

وينتظر أن يصبح مرموش أول لاعب مصري يشارك مع مانشستر سيتي، وكذلك يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المرتبة الخامسة في الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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