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طائرة الزمالك يتأهل لنهائي البطولة العربية بعد الفوز على الشرطة القطري 3-2 - أخبار كلمتك

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طائرة الزمالك يتأهل لنهائي البطولة العربية بعد الفوز على الشرطة القطري 3-2 - أخبار كلمتك

طائرة الزمالك يتأهل لنهائي البطولة العربية بعد الفوز على الشرطة القطري 3-2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:05 مساءً - تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، لنهائي البطولة العربية المقامة حاليًا في قطر، بعد فوزه على الشرطة القطري بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة قطر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 22 لصالح الزمالك

25 - 21  لصالح الشرطة القطري

25 - 20  لصالح الزمالك 

25 - 16 لصالح الشرطة القطري

15 - 10 لصالح الزمالك

ويلتقي الزمالك في نهائي البطولة مع الفائز من لقاء الأهلي والسيب العماني، غدًا السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة قطر القطري.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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