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الرياضة - 05:56 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» ينخفض وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:56 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» ينخفض وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:56 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» ينخفض وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 05:56 مساءً - تراجع سعر الذهب الآن بمختلف الأعيرة في أسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وشراءً من المواطنين والمستثمرين، نحو 3.855 جنيهًا للبيع، و3.830 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بآخر تحديث له في الأسواق.

سعر الذهب الآن

ويقبل العديد من المواطنين على شراء الذهب بصفة دورية لكونه استثمار آمنا وموثوقًا، بحسب خبراء الاقتصاد، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية، ويعتبر الانخفاض الحالي في سعر الذهب فرصة للاستثمار في هذا المعدن الثمين.

وتختلف أعيرة الذهب وتنشر كل منها بين فئات محددة، فيأتي سعر جرام الذهب عيار 24 بأهمية خاصة عند تجار الذهب والمتعاملين في بورصة تداول الذهب المصرية، بينما يأتي سعر جرام الذهب عيار 21 بأهمية القاعدة العريضة من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الحياة الزوجية.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب محليًا

وعلى المستوى المحلي فسجل سعر الذهب الآن عيار 24 نحو 4405.75 جنيه للبيع، و4377.25 جنيه للشراء، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3304.25 جنيه للبيع، و3282.75 جنيه للشراء، وتأثر سعر الجنيه الذهب بالانخفاض الأخير حيث تراجع ليسجل نحو 30840 جنيهًا للبيع، و30640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، تراجع سعر أوقية الذهب مقارنة بآخر تحديث اليوم الجمعة 24 يناير 2025، حيث وصلت إلى 2776.49 دولار للبيع، و2776.22 دولار للشراء، والتي سجلت في منتصف التعاملات نحو 2783.68 دولار للبيع، 2783.41 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب بالمصنعية

ومن المتعارف عليه أن أسعار الذهب في مصر تختلف بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

توقعات سعر الذهب في 2025

وبحسب توقعات خبراء الاقتصاد، فإن مستقبل سوق الذهب يعتمد بشكل كبير على نتائج سياسات ترامب الاقتصادية، وأن التعديلات الضريبية، وتخفيف القيود، وزيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، قد يتعرض الذهب لضغوط تدفع إلى انخفاض قيمته، خصوصًا إذا اتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة.

وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يصل متوسط سعر الذهب بين 2600 إلى 3000 دولار للأونصة خلال العام الجاري 2025، في ظل الضغوط على الاقتصاد الأمريكي والأزمات المتواصلة في الشرق الأوسط وإقبال المستثمرين على شراء الذهب لكونه ملاذ آمن.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

نصائح للاستثمار في الذهب

- متابعة الأسواق بصفة دورية: يجب متابعة سعر الذهب من حين لآخر والأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على سعره محليًا وعالميًا.

- التنوع في الاستثمارات: وأشار الخبراء إلى عدم الاعتماد فقط على الذهب في الاستثمار، إذ ينصح بتنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر.

- استشارة الخبراء للحصول على نصائح وإرشادات قيمة خصيصًا إذا كنت جديدًا في عالم الاستثمار.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في مصر

وبحسب آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر، فإن أسعار أعيرة الذهب تأتي على النحو الآتي:

سجل سعر الذهب الآن عيار 24: نحو 4405.75 جنيه للبيع، و4377.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 22: نحو 4038.5 جنيه للبيع، و4012.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 21: نحو 3855 جنيهًا للبيع، و3830 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 18: نحو 3304.25 جنيه للبيع، و3282.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 14: نحو 2570 جنيهًا للبيع، و2553.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 12: نحو 2202.75 جنيه للبيع، و2188.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب الآن عيار 9: نحو 1652.25 جنيه للبيع، و1641.5 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب: نحو 30840 جنيهًا للبيع، و30640 جنيهًا للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب: نحو 2776.49 دولار للبيع، و2776.22 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب الآن عيار 24 4405.75 جنيه 4377.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 22 4038.5 جنيه 4012.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 21 3855 جنيهًا 3830 جنيهًا
سعر الذهب الآن عيار 18 3304.25 جنيه 3282.75 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 14 2570 جنيهًا 2553.25 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 12 2202.75 جنيه 2188.5 جنيه
سعر الذهب الآن عيار 9 1652.25 جنيه 1641.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30840 جنيهًا 30640 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2776.49 دولار 2776.22 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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