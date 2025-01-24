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حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة ضد العربي في الدوري القطري - أخبار كلمتك

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حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة ضد العربي في الدوري القطري - أخبار كلمتك

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة ضد العربي في الدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:45 مساءً - أعلن بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة،عن تشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة العربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

ويتواجد المحترف المصري حمدي فتحي في التشكيل الاساسي لفريق الوكرة لمواحهة العربي اليوم. 

تشكيل الوكرة ضد العربي 

ترتيب الوكرة والعربي في الدوري القطري 

ويحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بينما يأتي العربي في المرتبة العاشرة وفي رصيده 13 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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