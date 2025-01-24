حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة ضد العربي في الدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:45 مساءً - أعلن بويا أسباجي، المدير الفني لفريق الوكرة،عن تشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة العربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

ويتواجد المحترف المصري حمدي فتحي في التشكيل الاساسي لفريق الوكرة لمواحهة العربي اليوم.

تشكيل الوكرة ضد العربي

ترتيب الوكرة والعربي في الدوري القطري

ويحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بينما يأتي العربي في المرتبة العاشرة وفي رصيده 13 نقطة.

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