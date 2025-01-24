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كهربا يخوض مرانه الأول مع الاتحاد الليبي (صور) - أخبار كلمتك

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كهربا يخوض مرانه الأول مع الاتحاد الليبي (صور) - أخبار كلمتك

كهربا يخوض مرانه الأول مع الاتحاد الليبي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:35 مساءً - خاض محمود كهربا مرانه الأول رفقه فريق الاتحاد الليبي المنضم له حديثا قادما من  النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.   

شهد مران كهربا الأول مع الاتحاد استقبال حافل للنجم المصري من زملاءه الجدد في الفريق الليبي وجاريدو مدرب الفريق. 

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وكان نادي الاتحاد الليبي أعلن أمس رسميا استعارة محمود كهربا لاعب الفريق الجديد لمدة 6 أشهر قادما من النادي الأهلي المصري. 

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أول تعليق من كهربا بعد الانتقال لـ الاتحاد الليبي 

وعلق محمود عبد المنعم كهربا المنتقل حديثا لصفوف فريق الاتحاد الليبي، قادما من  النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. 

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك صورة من مؤتمر تقديمه لاعبا في صفوف الاتحاد الليبي معلقا: “طموح وتحدٍ جديد مع العميد نادي الاتحاد الليبي دعواتكم ودعمكم المستمر يصنع الفارق دائمًا ”. 

وكان كهربا توجه أول أمس الأربعاء إلى ليبيا لخوض تجربة احترافية جديدة، للانضمام إلى فريق الاتحاد الليبي في صفقة انتقال أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

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 يذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى اتفاقه مع الاتحاد الليبي للانتقال إليه خلال فترة الميركاتو الشتوي.

ووقع كهربا على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر.

كشف حساب كهربا مع الأهلى

ونستعرض في التقرير التالي كشف حساب كهربا مع الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

لعب: 145 مباراة

سجل: 48 هدفا

صنع: 22 هدفا.

عدد البطولات: 15 لقبا "3 ألقاب للدوري المصري – 3 ألقاب لكأس مصر -  3 ألقاب للسوبر المحلي – 4 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا – لقب للسوبر الأفريقي – لقب كأس القارات الثلاث ".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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