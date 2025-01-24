جولة سياحية بالأهرامات للوفود المشاركة ببطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:35 مساءً - حرصت الوفود المشاركة بـ بطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة في نسختها الثانية على تنظيم جولة سياحية بمنطقة الأهرامات والاستمتاع بتاريخ مصر وحضارتها العظيمة التي تمتد لنحو 7000 سنة.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة النائبة هادية حسني بتوفير كافة سبل الراحة للوفود المشاركة بهذه الجولة حتى تليق باسم وسمعة مصر التاريخية.

والتقطت الوفود عدة صور تذكارية مع معالم منطقة الأهرامات السياحية معبرين عن فخرهم وإعجابهم بهذه الزيارة التي ستظل معلقة بأذهانهم.

وتشهد البطولة مشاركة 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة وهم: "الهند - النمسا - البرازيل - جنوب أفريقيا - كوت ديفوار - كندا - كينيا - التشيك - نيجيريا - الكونغو - بيرو - السعودية - إنجلترا - السويد - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - تركيا - أذربيجان - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”، وذلك وفقًا لما أعلنته النيوزيلاندية "جولي كاريل" الحكم العام للبطولة.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها "Grade 2" وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها، حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسخة واحدة.

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