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أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

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أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:35 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد، على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في الجولة 21 من الليجا.

وشهدت قائمة الملكي، عودة الفرنسي أوريلين تشواميني، والذي غاب عن مواجهة سالزبورج في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

وشارك تشواميني في الحصة التدريبية، أمس الخميس، وتعافى من الإصابة، ليصبح جاهزا للمشاركة أمام بلد الوليد.

في المقابل، يفقد الريال، خدمات فينيسيوس جونيور للإيقاف، بجانب كارفاخال وميليتاو وكامافينجا وفاييخو للإصابة.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، مقابل 15 نقطة في جعبة بلد الوليد متذيل الترتيب.

 قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس

الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس

الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك، إبراهيم دياز

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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