الرياضة - 05:16 - حالة الطقس غدا السبت 25 يناير 2025.. «الأرصاد» تحذر من القيادة صباحاً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 05:16 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 يناير 2025.

الطقس غداً

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الطقس المتوقع غداً

يميل الطقس إلى الاعتدال صباحاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد يميل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويميل إلى البرودة الشديدة ليلاً وفى الصباح الباكر قد يصل لحد الصقيع على بعض المزروعات فى وسط سيناء، وقد تنشط الرياح على بعض المناطق في جنوب سيناء.

الأرصاد تحذر من القيادة بسبب الشبورة الصباحية

حذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع الشبورة صباحاً، وتزداد في الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لذا، نبهت على السائقين بأخذ الحيطة والقيادة ببطء وبحرص وقامت بنشر نصائح للقيادة أثناء الشبورة خلال صفحتها الرئيسية عبر «فيسبوك».

درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 24 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 21 10 6 أكتوبر 21 10 بنها 20 11 دمنهور 21 11 المنصورة 21 11 الزقازيق 21 12 شبين الكوم 20 11 طنطا 20 11 دمياط 21 13 بورسعيد 20 11 الإسماعيلية 21 11 السويس 21 11 العريش 19 9 رفح 20 9 رأس سدر 22 10 نخل 19 7 كاترين 14 00 الطور 22 13 طابا 20 8 شرم الشيخ 22 15 الإسكندرية 20 10 العلمين الجديدة 20 9 مطروح 20 9 السلوم 17 10 سيوة 22 9 رأس غارب 22 14 الغردقة 23 14 سفاجا 23 14 الأقصر 23 15 أسوان 24 13 الوادي الجديد 23 12 أبو سمبل 23 13